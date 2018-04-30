سيتم تدعيم حظيرة السيارات على مستوى عاصمة الولاية بومرداس بإنجاز 8 حظائر ذات طوابق عليا لركن السيارات من أجل تنظيم حركة المرور والقضاء على ظاهرة الفوضى والركن العشوائي للسيارات التي استفحلت في السنوات الأخيرة، حسب ما أفاد به الوالي.

وأوضح والي بومرداس عبد الرحمن مدني فواتيح، مؤخرا أنه تمت الموافقة إلى حد الآن على إنجاز المشاريع الثمانية المذكورة من أصل 11 ملفا أودعت معنية بالاستثمار في المجال.

ومن أجل الإسراع في إنجاز هذه المشاريع الحيوية وإيجاد حل لهذا المشكل الذي يؤرق المواطنين، أكد الوالي أنه تم ضبط العقارات التي ستنجز فيها الحظائر الثمانية المذكورة، حيث تم في هذا الإطار “ضبط التوزيع الفضائي” لمختلف الحظائر عبر الأحياء والتجمعات السكانية الكبرى عبر بلدية بومرداس.

وتجري حاليا يضيف السيد عبد الرحمن مدني فواتيح دراسة “إمكانية منح إنجاز وتسيير الفضاءات المذكورة الأولى من نوعها بالولاية، في إطار الاستثمار الخاص أو في إطار الشراكة مع القطاع العمومي المعني بالأمر” ويفرض على المعنيين بالاستثمار “احترام وتنفيذ معايير صارمة أدرجت ضمن دفتر شروط” يوزع على المعنيين قبل الشروع في تنفيذ الاستثمار.

ومن شأن الحظائر المذكورة التي سيتم إنجازها في عقارات خالية من كل العوائق عبر عدد من الأحياء والضواحي عبر هذه البلدية، القضاء أو التخفيف من حدة هذا المشكل العويص والفوضى في المجال التي يعاني منها السكان منذ عدة سنوات.