لعثور على مجموعة من رفات للموتى في ولاية جيجل

تم صبيحة اليوم الإثنين” العثور على مجموعة من رفات للموتى في ولاية جيجل.

وحسب مصادر النّهار، فإنّه تمّ العثور على الرفات أثناء عملية قيام مقاولة خاصة بأشغال إنجاز وتهيئة الطريق المؤدّي نحو بلدية أولاد عسكر بوسيف.

بالضبط في المكان المسمى “أضروي”.

و حسبما علمته ” النّهار” منذ قليل، فإنّ ظهور هذه الرفات في مكان معزول دلالة على وجود مقبرة جماعية قديمة.

فيما ترجّح جهات أخرى أن تاريخ هذه القبور قد يعود إلى سنوات الإرهاب.

وقد تنقلت السلطات المحلية المدنية والأمنية وعناصر الشرطة العلمية لمعاينة المكان و تحديد هوية أصحاب هذه الرفات وتاريخ دفنها.