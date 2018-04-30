نواب المجلس الوطني الشعبي يرفضون إدراج 8 ماي بقائمة الأعياد الوطنية

رفض نواب المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، مقترح تقدم به حزب العمال يقضي بإدراج يوم 8 ماي 1945 الذكرى المخلدة لمجازر الاستعمار الفرنسي في قائمة الأعياد الوطنية.

وكان حزب العمال قد اقترح إدراج يوم الثامن ماي من كل سنة كعيد وطني باعتباره حدثا وطنيا ومركزيا ونقطة تحول في تاريخ الجزائر.

بالمقابل صوت النواب الذين بلغ عددهم 283 لصالح إدراج رأس السنة الأمازيغية “يناير” ضمن قائمة الأعياد الوطنية على اعتبار أن الهدف من المشروع يعد تكريسا لما تضمنته الأحكام الدستورية الجديدة والقاضية بإقرار “تمازيغت” كلغة وطنية ورسمية وتجسيدا لمسعى رئيس الجمهورية في ترقيتها.

وكانت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، قد طالبت منذ أشهر، خلال تجمعاتها الشعبية في العديد من الولايات من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بترسيم يوم 8 ماي، كيوم عطلة وطنية مدفوعة الأجر بالنظر إلى أن تضحيات 8 ماي 45 مهدت لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر.

وأكدت حنون أن “جعل هذا اليوم التاريخي 8 ماي 1945 الذي يمثل فترة مظلمة من تاريخ فرنسا الإجرامي بالجزائر من جهة ويخلد البطولات المستمرة للشعب الجزائري البطل من جهة أخرى، عطلة رسمية مدفوعة الأجر يعد عرفانا كبيرا للتضحيات الجسام التي دفعها الشعب الجزائري منذ أن وطأت أقدام الاستعمار الفرنسي أرض الجزائر”.