عقوبة قاسية لبونجاح في الدوري القطري !

عاقبت لجنة الإنضباط التابعة للاتحاد القطري لكرة القدم، المهاجم الجزائري لنادي السد بالإيقاف لمباراتين مع تغريمه بـ 30 ألف ريال قطري.وجاءت عقوبة اللاعب السابق لإتحاد الحراش بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها في نهائي كأس قطر الذي إنتهى لصالح الدحيل.

يذكر أن المباراة عرفت تجاوزات كبيرة أدت لطرد النجم السابق لبرشلونة تشافي هرنانديز بعد إحتجاجه على قرار الحكم.