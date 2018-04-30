أضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) شرطا جديدا للترشح لاستضافة مونديال 2026، ويتعلق الأمر بضرورة التوفر على ستة ملاعب جاهزة لاحتضان المباريات.

وهذا الشرط الجديد يقف حاجزا أمام المغرب، الذي قدم في ملف ترشيحه خمسة ملاعب جاهزة ويتعلق الأمر بمراكش وأكادير والرباط وطنجة وفاس.

وانتقدت العديد من الصحف الأوروبية الشرط الجديد، مشيرة إلى أنه يهدف إلى استبعاد الملف المغربي قبل الوصول إلى مرحلة التصويت.

وعنونت مجلة "فيلت" الألمانية مقالا لها بهذا الخصوص بـ"اللعبة القذرة للفيفا"، مضيفة أن ترشيح المغرب أضحى يزعج رئيس الاتحاد الدولي جياني إينفانتينو وحلفاءه، لذلك فإنهم يضعون العراقيل أمامه لمنع وصوله إلى مرحلة التصويت.