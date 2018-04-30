نواب البرلمان يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون الصحة

قال وزير الصحة مختار حسبلاوي اليوم الإثنين، إنّ مجانية العلاج كما قررها الرئيس بوتفليقة هي سارية المفعول، هو المبدأ الذي نعتني به.

وأكّد الوزير أن هذا القانون يكرس مبدأ العلاج المجاني لكل المواطنين الجزائريين ولكل شخص هو داخل التراب الوطني.

ويعاني من حالة صعبة.

كما كرّس هذا القانون، الطب العام المرجعي . والحق في العلاج في كامل التراب الوطني بالإعتماد على قطاع عمومي منظم ومنتشر في كلّ مناطق البلاد.