فيديو: وكيل الجمهورية يفتح تحقيقا في قضية لزهاري وسيتم إستدعاء مدير الفلاحة

صرح وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية بوهران لـ “النهار”، أنّ التحقيق في قضية عمي لزهاري، جاري وسيتم استدعاء مدير المصالح الفلاحية بوهران كطرف أول.

حيث استمع وكيل الجمهورية لإدلاءات عمي لزهاري لأكثر من 4 ساعات، بعد قرار النيابة العامة لمجلس قضاء وهران،فتح تحقيق في قضيته.

والمتعلقة بأرضه الواقعة بالحامول التابعة لبلدية الكرمة وسط حضور جمع من المواطنين والفلاحين المتضامنين معه والمساندين لقضيته.

التي اعتبروها قضية رأي عام بعد المصادقة على قرار تصنيف أراضيه ذات المنتوج الوفير الحبوب إلى عقار صناعي.

عمي لزهاري الذي كان يبدو عليه التعب والارهاق أكد لدى خروجه من محكمة السانية أنه على ثقة بالعدالة الجزائرية.

خصوصا بعد الضجة الإعلامية التي تبعت الفيديو المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

مؤكدا، أنه على حق ولن يتنازل عن أرضه التي تسعى أطراف للعبث بها واستنزافها، بعد سنوات من الخدمة والنشاط بها رفقة أبناءه.

الذين ورثوا الفلاحة أبا عن جد، مُشيدا في معرض كلامه بالنهار التي فجرت القضية على نطاق واسع ونقلت صرخته.

ووقفت معه لإحقاق الحق وفضح محاولات العبث بالأراضي الفلاحية الخصبة.