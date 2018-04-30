نهاية الموسم بالنسبة لمحمد صلاح !!!

يبدو أن مهاجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح مهدد بنهاية موسمه قبل الأوان، وهذا بعدما كشفت صحيفة " الصن" البريطانية، أن النجم المصري مهدد بالإيقاف لمدة ثلاث مباريات، وهذا بعد إعتداءه على لاعب ستوك سيتي "مارتينز إيندي" بضربه بالمرفق على وجهه، وهو ما أظهرته عدسات الكاميرا، ما قد يدفع بالرابطة الإنجليزية لفتح تحقيق ومعاقبة النجم المصري، الذي يبدو أنه يواجه خطر الإيقاف لثلاث مباريات ما يعني نهاية موسمه في الدوري الإنجليزي وهو ما سيكون ضربة موجعة للنجم المصري الذي يتواجد في تألق ملفت للإنتباه.