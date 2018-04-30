الجزائر تسعى للتواجد بقوة وأكثر فاعلية في السوق الإفريقية

إعترف السعيد جلاّب وزير التجارة، أن الجزائر ليست موجود بقوة في السوق الإفريقية، بسبب ضعف المنتجات ونقص اللوجستيك.

وقال الوزير في فروم الإذاعة، أن الجزائر تسعى للتواجد بقوة وأكثر فاعلية من خلال إستراتيجية تطوير المنتجات الوطنية.

وكذا خلق الحركية والديناميكية بين الجزائر والدول الإفريقية عبر الطريق العابر للصحراء للتصدير خارج الوطن.

وأشار الوزير، إلى أن الهدف الأساسي هو توسيع منطقة التبادل الحر بداية من العام 2019، وهذا بحسب الإستراتيجية الوطنية.

والتي تشمل تصدير السيراميك والمواد الكهرومنزلية وتصدريها إلى السوق الإفريقية.