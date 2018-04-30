وزير التّجارة : قضيّة مراجعة أسعار السيارات قيد الدّراسة

كشف وزير التّجارة سعيد جلاّب الإثنين، أنّ قضيّة مراجعة أسعار السيارات مطروحة على مستوى مصالحه.

وهي قيد الدّراسة والتمحيص وسيتم الإعلان عن النتائج بعد استكمال الدّراسة، في غضون العشرة أيام المقبلة.

الوزير وخلال استضافته في منتدى الإذاعة الوطنية، تحفّظ عن طريقة وكيفية تطبيق النتائج في ما يخص ضبط أسعار السيارات، التي يتمّ التوصّل إليها على أرض الواقع.

قائلا” ليس لديّ رؤوية واضحة حول تطبيقها على أرض الواقع، سننتظر الإنتهاء من الدراسة”.

ونوّه جلاب أن مصالحه بصدد جمع كافة المعلومات عن سوق السيارات، تنفيذا لتعليماته التي وجهها للمديرين الولائيين، للاطلاع على وضعية السوق.

مشيرا أن وزارته واقفة على قدم وساق، لضبط سوق السيارات.