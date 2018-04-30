مدرب كبير يرفض تدريب منتخب إيطاليا

رفض الإيطالي كارلو أنشيلوتي عرضا من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لتولي مهمة تدريب المنتخب الأول، خلفا للمدير الفني جانبييرو فنتورا الذي أقيل بعد الفشل في التأهل لكأس العالم 2018 المقرر صيف العام الحالي في روسيا.

واوضحت صحيفة "كورييري ديللو سبورت"، إن كارلو أنشيلوتي رفض العرض المقدم له من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، من أجل تدريب المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن أنشيلوتي بعدما رحل عن بايرن ميونيخ الألماني في سبتمبر الماضي، لم يتول تدريب أي فريق، وكان المرشح الأول لقيادة "الأزوري".

ويقود المدير الفني لويجي دي باجيو منتخب إيطاليا بشكل مؤقت، لحين العثور على مدير فني صاحب خبرات كبيرة لقيادة المنتخب الإيطالي يعود به إلى الأمجاد مرة أخرى.

وعقد أنشيلوتي الأمر على الاتحاد الإيطالي، الذي سيضطر للبحث من جديد عن مدير فني لتولي المهمة الصعبة.