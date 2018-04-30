السيسي يصدر توجيهات لحل أزمة اللاعب محمد صلاح

أكد محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب المصري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات بحل أزمة اللاعب محمد صلاح في أسرع وقت.

وقال عامر مؤكدا أن الرئيس السيسي أصدر تعليماته بحل أزمة محمد صلاح بشأن أزمته مع الاتحاد المصري، بسبب الحقوق التسويقية والدعائية للاعب الذي يرى محاموه أن الشركة الراعية للمنتخب، قامت باستغلال حقوقه دون سند قانوني.

وأكد وزير الرياضة المصري خالد عبد العزيز، في وقت سابق أن المشكلة مع صلاح في طريقها للحل، وكتب على حسابه في "تويتر": "سنتواصل مع جميع الأطراف لحل الأزمة، خاصة أن منتخب مصر يستعد للمشاركة في المونديال، بالإضافة إلى أن محمد صلاح نموذج للشباب المصري المحب والمخلص لوطنه ويمثل بلده في أوروبا خير تمثيل.. تحيا مصر".