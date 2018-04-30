وزيرا السكن والعمل في فرنسا لمناقشة ملفات الجالية الجزائرية فيما يتعلق بالسكن و إنشاء المؤسسات.

قام وزير العمل والتشغيل و الضمان الإجتماعي، مراد زمالي يوم أمس،خلال مداخلته في فعاليات اليوم الثاني للأيام الإعلامية المنظمة لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بمدينة ليل وبلجيكا، بشرح الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة جاليتنا بالمهجر سواء للاستثمار من خلال آليات الدعم أو إقتناء سكنات.

وقدم الوزير زمالي بشرح طريقة تولي كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة تسيير التّرتيبات العمومية لدعم إقامة نشاط بالنسبة للشباب الراغبين في إنشاء مشاريع والاستثمار في أرض الوطن.

من جهته قام وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، خلال ذات الفعاليات بتقديم شروحات الاستسفارات حوال السكن الترقوي العمومي لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، حيث أوضح الوزير عملية الاكتتاب وكذا الآليات القانونية للاستفادة من هذه الصيغة من السكنات، الموكل انجازه إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) .

يأتي هذا في إطار انطلاق أيام إعلامية بفرنسا ،حول السكن الترقوي العمومي الموكل انجازه إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) وإنشاء مؤسسات مصغرة في إطار جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ) والصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC) وذلك لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، والذي بدأت أشغالها يوم الجمعة 27 افريل 2018 .