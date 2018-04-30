فيديو: نحو تصدير حافلات الشركة الوطنية "SNVI" إلى الكونغو الديمقراطية قريبا

أجرى وزير الصناعة و المناجم، يوسف يوسفي، اليوم الأحد بالجزائر، محادثات مع نائب الوزير الأول، وزير الخارجية والإندماج الإقليمي لجمهورية الكونغو الديمقراطية، السيد ليونارد شي أوكيتوندو، تمحورت حول وسائل تعزيز التعاون الثنائي، فضلا عن تباحث إمكانيات تصدير المنتجات الصناعية الجزائرية نحو هذا البلد.

ويتعلق الأمر خصوصا بتصدير منتجات الصناعة الميكانيكية على غرار حافلات المؤسسة الوطنية للعربات الصناعية والحديد والصلب، و الأجهزة اللإلكترونية والكهرومنزلية، والمكننة الزراعية و المنتجات الموجهة للصناعة الكهربائية، حسب السيد يوسفي.

وشدد الوزير، لدى استقباله للسيد أوكيتوندو الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، أن جمهورية الكونغو الديمقراطية يمكنها كذلك الإستفادة من مساعدة الجزائر في مجال الكهرباء، حسب بيان للوزارة.

من جهته، عبر السيد أوكيتوندو عن ارتياحه لهذه الإقتراحات، مشيرا إلى أن تصدير بعض المنتجات الصناعية الجزائرية نحو بلده " تشكل طريق جيد للتعاون بين البلدين".

وأضاف السيد أوكيتوندو ان زيارته الى الجزائر تهدف إلى مد و توسيع أرضية التعاون الإقتصادي الثنائي "الذي يبقى حتى الآن بعيدا عن تطلعات الحكومتين"، يضيف البيان.

كما تطرق المسؤلان، خلال اللقاء، إلى علاقات التعاون بين الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، خصوصا في ميادين الإقتصاد والصناعة، مشددين على تطويرها.

وعكف الطرفان أيضا على بحث ودراسة سبل ووسائل استغلال فرص التعاون الهامة المتاحة بين البلدين.

وفي الختام، إتفق الطرفان على تنظيم عما قريب زيارة عمل لبعثة إقتصادية كونغولية إلى الجزائر لدراسة فرص الشراكة بين البلدين و وسائل تحقيقها في الميدان، حسب نفس المصدر.