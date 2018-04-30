آلان شيرر يصف سليماني “بالغبي”

وصف أسطورة انجلترا والمهاجم التاريخي لفريق نيوكاسل آلان شيرر، المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني “بالغبي” الذي لم يحترم التاريخ الكبير لنيوكاسل، وذلك على خلفية اعتدائه على مدافع فريق ويست بروميتش كريغ داوسون في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء السبت، برسم الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال شيرر مستهجنا اعتداء سليماني وركله للمدافع دواسون من الخلف :”لقد كان غبيا، فلم يكد يستهل مشواره مع نيوكاسل، غير أنه من المحتمل أن تكون آخر مرة سيحمل فيها قميص الفريق، فما قام به لا يمكن وصفه إلا بالتصرف الأحمق”.

وأضاف شيرر بشأن العقوبة المحتملة التي سيقرها الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم على سليماني قائلا:”سيعاقب ب3 مباريات، لاشك في ذلك”.

واللافت أن سليماني دخل احتياطيا في الدقيقة 66 مكان زميله غايل في هذه المباراة التي خسرها فريقه نيوكاسل على أرضه بهدف دون رد أمام ويست بروميتش، وهي ثاني مواجهة يضيعها رجال بنيتيز، بعد هزيمة الأسبوع الماضي أمام ايفرتون والتي دخلها سلياني لأول مرة أساسيا.