كيف نتغذى صحيا مع إل جي !

تحسين حياة المستهلك، تسهيل حياته اليومية، المحافظة على صحته، حماية محيطه والحدّ من استهلاكه الطاقوي، هي الوعود التي قدّمتها واحترمتها إل جي من خلال تقنيتها الذكية التي تنصت إلى احتياجات مستخدميها وتحاول أن تلبّي انتظاراتهم.

هي منتجات سهلة الاستخدام، متصلة، هادئة، ملائمة، مريحة واقتصادية، يمكن لها أن تجد مكانا في بيتك، أو مكان عملك أو أثناء أوقات فراغك بكل سهولة.

إنّ المجموعة الواسعة من منتجات إل جي، بداية من الهاتف الذكي وصولا إلى الروبوتات المنزلية مرورا بالمعدات الطبية والتجهيزات الكهرومنزلية، تترجم يوميّا وبشكل محسوس هذا الأثر الإيجابيّ.

طرازات ثلاجات- مبردات إل جي ,على سبيل المثال، مزوّدة بتكنولوجيا +HygieneFresh، وMulti-Air Flow، وFresh 0 Zone، أو Moist Balance Crisper اللتي تنقي الهواء ومزيلة لأغلب العوامل التي تفسد الأغذية، بما في ذلك الغبار، الرطوبة، الجراثيم الفطرية، الروائح والبكتيريا.

وهكذا فإنّها تحافظ على مختلف أطعمتك من لحوم وخصر وغلال وتبقيها صحية وطازجة لأطول فترة ممكنة، مما يجنبك العودة إلى محل بيع المواد الغذائية لمرات متتالية ويحسّن استغلالك لوقتك و برامجك اليوميّة.

من جهتها، توفّر أفران ميكروويف إل جي قدرا من التوازن الغذائي ومتعة التذوّق ،وهي في ذلك شبيهة بما تقدّمه الثلاجات- المبردات. بفضل تماسكها، وتعدد وظائفها، وأناقتها، وأدائها العالي، أصبحت بسرعة عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه في مطبخك على غرار فرن الميكروويف المدمج lightwave القادر على الطهي الفعال لوجباتكم المفضلة في وقت قصير للغاية مع الحفاظ على قيمتها الغذائية. يجعل فرن الميكروويف grill من المطبخ ومن عملية تنظيفه بعد الطهي أمرا أكثر سهولة وذلك بفصل تقنية التنظيفEasy Clean و I-Wave. أما فرن الميكروويفsolo فهو يجمع بين القوة والتصميم والفاعلية !