فيديو : فوضى في عملية بيع التذاكر والبزناسية يغتنمون الفرصة بتيزي وزو

شهدت عملية بيع التذاكر التي انطلقت بشكل رسمي أمس على مستوى ملعب الفاتح من نوفمبر بتيزي وزو ومركب 24 فيفري ببلعباس، فوضى عارمة بين الأنصار بسبب سوء التنظيم وتدخل بعض الأيادي التي ترغب في الكسب السريع على حساب المناصر البسيط الذي تواجد منذ الساعات الأولى لصباح أمس وهو الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة لتفادي انزلاقات كبيرة وسط الحضور والحشود الذين غصت بهم أكشاك الملعبين وعمد المشرفون على العملية إلى تحديد خمس تذاكر فقط للمناصر الواحد لتفادي السوق السوداء التي انتعشت بشكل كبير .

بالمقابل من ذلك، وقع المشرفون على نادي اتحاد بلعباس في المحظور بعد أن سرب البعض منهم التذاكر يوم السبت عوض بيعها في الشبابيك بشكل رسمي أمس، وهو الأمر الذي أغضب الكثير من الأنصار، لا سيما وأن سعر التذكرة وصل إلى 2000 دينار عشية يوم السبت، في وقت السعر الأصلي للتذكرة الواحدة يبلغ 400 دينار فقط.

نفاذ التذاكر في معقل الفريقين

هذا وشهدت عملية بيع التذاكر والمقدرة بـ 25 ألف تذكرة لأنصار كل فريق نفاذ التذاكر في وقت قياسي، خاصة وأن كل فريق لديه شعبية كبيرة سواء في بلعباس أو شبيبة القبائل الذي يملك عديد القرى التي تتابعه في بلاد القبائل الكبرى والصغرى، وولايات عديدة في الجزائر منها العاصمة وهو ما يؤكد أن اللقاء سيلعب بشبابيك مغلقة.