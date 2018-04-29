إطلاق خارطة متعدد الأنماط لفائدة مستخدمي وسائل النقل

أعلن المدير العام للسلطة المنظمة للنقل الحضري للجزائر العاصمة، ياسين كريم اليوم الأحد بالجزائر عن إطلاق خارطة للنقل متعدد الأنماط لفائدة مستخدمي وسائل النقل الجماعي بولاية الجزائر وذلك ابتداء من شهر مايو المقبل .

وستكون خارطة النقل متعدد الانماط متاحة لجميع مستخدمي وسائل النقل الجماعي بولاية الجزائر على غرار المحطة الجوية الدولية ومحطة النقل البري للمسافرين إضافة إلى مواقع النقل الأخرى، حسب ما أوضحه السيد كريم خلال يوم دراسي حول النقل الحضري نظمته السلطة المنظمة للنقل الحضري بالتعاون مع مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر (إيتوزا).