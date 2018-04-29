محمد صلاح يؤكد أنه اعرض لإهانة كبيرة " جدًا".

وجه المهاجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، اتهامات إلى جهة لم يحددها قال إنها سببت له "إهانة كبيرة جدًا".

وفي تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال صلاح "بكل أسف طريقة التعامل فيها إهانة كبيرة جدًا، كنت أتمنى التعامل يكون أرقى من كدا ".

وتأتي التغريدة بالتزامن مع أزمته في الفترة الأخيرة مع اتحاد كرة القدم المصري حول استغلال صورته في إعلانات ترويجية دون الحصول على موافقته، ورفض الأخير عقد جلسة مع اللاعب لإيجاد حل لتلك المشكلة.

أطلق مغردون على موقع "تويتر" وسم "ادعم محمد صلاح" للتعبير عن تضامنهم مع النجم المصري في أزمته مع الشركة الراعية والاتحاد المصري لكرة القدم،

وأطلق المغردون الوسم، الذي عبروا فيه عن تعاطفهم مع صلاح، إذ قال الإعلامي المصري أحمد عفيفي عبر صفحته الرسمية " قاد منتخبنا لكأس العالم بعد 28 سنة غياب، يعيش مرحلة حسم المراكز المؤهلة من الدوري الانجليزي للبطولات الأوروبية، يستعد لمباراة قبل نهائي دوري ابطال اوروبا اللي كان سبب رئيسي في وصول فريقه لها ولكننا نجحنا رغم كل شيء في توريطه في أزمة، نجحنا رغم كل الظروف، برافو علينا".

من جانبها، قالت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي: "للأسف نحن نحارب الناجح حتى يفشل.. عقلية عربية بامتياز للأسف".

ورأت الصحف المصرية ومتابعو النجم المصري أنه يشير إلى أزمته مع شركة الرعاية الخاصة به والاتحاد المصري، بعد وضع صورته على طائرة المنتخب واستخدامها دون أخذ موافقته، وفقا لما قاله وكيل أعماله.

ولم يقدم صلاح الأداء المعهود منه في المباراة التي جمعت ليفربول بستوك سيتي، السبت، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وبدى أنه لا يمر بفترة جيدة على المستوى الذهني.

ونجح صلاح (25 عامًا) في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الحالي مع ليفربول؛ حيث شارك معه في 48 مباراة بمختلف البطولات، مسجلًا 43 هدفًا وصنع 15 آخرين.

كما فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم ليصبح ثاني عربي وإفريقي يتوّج بالجائزة خلفًا للجزائري رياض محرز.