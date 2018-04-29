فيديو...رد فلاح وهران بالدموع بعد عرض قضيته

فتحت اليوم الاحد النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران تفتح تحقيقا حول قضية التعدي على الاراضي الفلاحية.

وقد أثارث القضية جدلا كبيرا وسط الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وفي تصريح حصري للنهار قال الحاج لزهاري بأن مسؤولين من وزارة الفلاحة تنقلوا إلى بيته، كما ذهبوا معه إلى أرضه.

كما أنّ وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية قام باستدعاءه بعد الأمر بفتح تحقيق من النيابة العامة.

وللإشارة نشر فلاح فيديو يستنجد من خلاله برئيس الجمهورية لإنصافه حول نزعه أرض فلاحية من أجل إنجار مصنع.