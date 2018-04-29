الأردنيون يطالبون بالإعتماد على الجزائر عوض "التبعية" إلى إسرائيل

تشهد العاصمة الأردنية عمان احتجاجات واعتصامات من مواطنين ومؤسسات شعبية وحقوقية، رفضا لاتفاقية الغاز بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي حيث يواجه هذا المشروع عقبات تظهر تباعا، من جانب شرائح مختلفة من المجتمع الأردني، خصوصا و أن خبراء أردنيين طرحوا توسيع الاتفاق القائم مع الجزائر كواحد من البدائل.

و قال الخبير الاقتصادي الأردني حسام عايش ف تصريح نقله موقع " العين الإخبارية" الإماراتي أن الموقف الشعبي في الأردن يطالب الحكومة بالحصول على الغاز من مصادر أخرى، "مثل العراق التي بدأت العام الماضي بتصدير الغاز إلى الخارج، أو توسيع الاتفاقية القائمة مع الجزائر".

وتابع "شعبيا، هناك رفض واسع للاتفاقية، لأنها تعد نوعا من التبعية التي قد تتعرض لها شركة الكهرباء الأردنية، والتحكم الإسرائيلي مستقبلا بموارد الطاقة المستهلكة في الأردن".

وكانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، وقعت في 2016 اتفاقا مع الاحتلال الإسرائيلي، يقضي بتزويد الأولى بالغاز الطبيعي لمدة 15 عاما، وبقيمة 10 مليارات دولار.

و قد يؤثر الإتفاق الإسرائيلي الأردني على صادرات الجزائر لهذه الدولة العربية الشقيقة التي تربطها بالجزائر مذكرة تفاهم للتموين بالغاز المسال .