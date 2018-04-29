"الكاف" تبرئ ذمة إتحاد العاصمة وتعاقب الحكم أوغابور

أقدمت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على معاقبة الحكم النيجيري أوغابور جوزيف لمدة سنة كاملة، وهذا بعد ثبوت محاولت للتلاعب بنتيجة مباراة بلاتو يونايتد ضد إتحاد العاصمة والتي لعبت في الـ7 من الشهر الجاري بمدينة لاغوس النيجيرية والتي أدارها ثلاثي تحكيم من جنوب إفريقيا، تعرضوا لمحاولة رشوة من قبل الحكم أوغابور بقيمة مالية تقدر بـ30 ألف دولار.

أين وبعد التحريات التي قامت بها لجنة الحكام على مستوى "الكاف" وإستنادا لتقارير محافظ اللقاء، تمت معاقبة الحكم النيجيري لمدة سنة بحسب ما جاء في بيان عبر الموقع الرسمي "للكاف" والذي أنصف إتحاد العاصمة، بعدما أثر جدل كبير بخصوص ضلوع الإتحاد في محاولة شراء ذمة الحكم الذي أدار مواجهة الذهاب في نيجيريا مقابل 30 الف دولار وهو الخبر الذي لا أساس له من الصحة ولا تربطه أي صلة بإتحاد العاصمة الذي تأهل في لقاء العودة بفوزه الكبير برباعية كاملة بملعب 5 جويلية.