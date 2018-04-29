بالفيديو : هدف عالمي من سفيان هني في الدوري الروسي

ساهم الدولي الجزائري سفيان هني في الفوز الذي حققه فريقه سبارتاك موسكو الروسي أمسية اليوم، ضد نادي "أمكار بريم" برسم الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الروسي، وعاد الفوز لنادي سبارتاك بثنائية نظيفة، كان للدولي الجزائري نصيب منها، بعدما سجل الهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة 81 بطريقة جميلة، وهو الذي شارك كبديل على غير العادة، وشارك بداية من الدقيقة 41 بديلا لزميله زي لوريس".

ويعتبر هذا الهدف الثاني لهني بألوان ناديه الروسي في البطولة المحلية وهو الذي عرفت بدايته في الدوري الروسي بعض العراقيل قبل أن يتألق في الجولات الأخيرة.