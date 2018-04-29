بالفيديو: مأساة في سواحل وهران

إستقبلت مصلحة الإستعجالات بالمؤسسة الإستشفائية مجبر تامي في وهران، مجموعة من الحراڨة الأفارقة، منهم 15متوفي و19جريح و4 مفقودين.

حيث تم التكفل الطبي التام والنفسي للجرحى، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

كما صرح أحد الحراڨة الناجين أنهم كانوا متوجهين في قوارب الحراڨة من المغرب إلى ألميريا الإسبانية، وجدوا أنفسهم في سواحل وهران.

و أضاف، أن عددهم كان 39 شخص من مختلف الجنسيات الإفريقية، على غرار الطوغو والنيجر وكذلك السينيغال والمالي.