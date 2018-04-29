لهذا السبب ...الولايات المتحدة تراقب الجزائر !

ادرجت الولايات المتحدة الجزائر في لائحة (المراقبة ذات الأولوية) للدول التي لا تحمي حقوق الملكية الفكرية الامريكية و جاء ذلك في التقرير السنوي الشامل الذي أصدره مكتب الممثل التجاري الأمريكي بشأن المخاوف المتعلقة بالملكية الفكرية عالميا وهو ما يعرف بالتقرير (301) للشركاء التجاريين للولايات المتحدة الذين لا يحمون حقوق الملكية الفكرية الأمريكية بالشكل الملائم أو لا يطبقون قانون حقوق الملكية الفكرية.

ويشمل التقرير أيضا الشركاء الذين لا يتيحون "الأسواق أمام المبتكرين والمبدعين الأمريكيين الذين يعتمدون على حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم".

وأبقى التقرير أيضا على على الصين للعام الرابع عشر على التوالي و كذلك الهند "نظرا للتحديات الطويلة في إطار الملكية الفكرية لديها وغياب التحسينات الكافية التي يمكن قياسها".

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إن "التقرير يبعث رسالة واضحة بأن حماية حقوق الملكية الفكرية على رأس أوليات إدارة الرئيس دونالد ترامب" لافتا إلى أن "أفكار المبدعين الأمريكيين وإبداعهم تغذي النمو الاقتصادي وتوظف الملايين من الأمريكيين المجتهدين , ووفقا للتقديرات الحكومية الامريكية فإن الصناعات ذات حقوق الملكية الكثيفة تدعم بشكل مباشر وغير مباشر 5ر45 مليون فرصة عمل للأمريكيين أي حوالي 30 في المئة من إجمالي الوظائف في الولايات المتحدة.