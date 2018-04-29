وزير السكن يُعلن عن أسعار سكنات الترقوي العمومي الخاصة بالجالية

58750 أورو لشقة ثلاث غرف.. وأربع غرف بمبلغ 73400 أورو

16 ألف مغترب اكتتب في lpp.. والكوطة الأولى تتضمن 2247 عبر 24 ولاية

قدرت وزارة السكن والعمران والمدينة، قيمة سكنات الترقوي العمومي الموجهة لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة في المهجر، بالنسبة لشقة من 3 غرف (80م²)، بأكثر من 828 مليون سنتيم أي ما يعادل 58750 أورو، في حين تبلغ قيمة شقة من 4 غرف (100م²)، بمليار و35 مليون سنتيم أي ما يعادل 73400 أورو، أما شقة من 5 غرف (120م²)، قدر ثمنها بما يفوق المليار و200 مليون سنتيم أي ما يعادل 88000 أورو.

وأعلن تمار، أنه من 2.247 سكن موجه للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج تم تسجيل 16.000 مكتتب عبر 24 ولاية في إطار العملية الأولى.

وأوضح الوزير خلال لقاء مع أعضاء الجالية الجزائرية في فرنسا نظم بمقر سفارة الجزائر في فرنسا، السبت، أنه “إلى حد الساعة سجلنا 16.535 مكتتب عبر 24 ولاية منها 13.963 من الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا أي 84% من الطلبات”.

وأبرز وزير السكن في تدخله أمام الحضور أن عدد المكتتبين الذين أكدوا اختيارهم قد ارتفع إلى 6.712 منهم 5.310 من الجالية الوطنية بفرنسا أي بنسبة 79%.

وأضاف المسؤول الأول على القطاع أن أشغال إنجاز الـ2.247 سكن الموزعة على 24 ولاية جارية بمستويات تقدم مختلفة، مؤكدا أن العملية بصدد التعميم على كل ولايات الوطن من أجل تقييم الطلب مما يسمح “بمباشرة عمليات جديدة” حسب “الإمكانيات العقارية وقدرات المؤسسة الوطنية للترقية العقارية”.

وتخص هذه العملية التي أطلقت في 01 فيفري المنصرم نماذج سكنية صممت حسب خصوصيات كل منطقة، حيث تضم سكنات جماعية ونصف وجماعية وفردية إضافة إلى توفرها في الأنواع الثلاثة: 3 غرف (80م²) و4 غرف (100م²) و5 غرف (120م²).

علاوة على ذاك، أوضح الوزير أنه من بين الامتيازات كذلك أن المكتتبين بإمكانهم الاستفادة من قرض يصل إلى 90% من قيمة السكن مع نسبة فائدة محسنة بـ3% فقط، مشيرا إلى أن الإجراءات الإدارية قد تم تخفيفها “على قدر الإمكان”، كون الملف “لا يتضمن سوى طلب بسيط شريطة عدم امتلاك عقار بالجزائر”.

وشرع وزيرا السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، ابتداء من الجمعة بزيارة إلى فرنسا من أجل شرح التدابير المقررة في إطار الإجراءات التي قررها الرئيس بوتفليقة لصالح الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.

ويتضمن برنامج تنقل الوزيرين، المعنيين مباشرة بهذه الإجراءات، أربعة لقاءات مع أفراد الجالية الجزائرية، حيث يرتقب أن يعقد لقاء بباريس بمقر سفارة الجزائر بفرنسا، فيما سيتوجه الوزيران يوم السبت إلى مدينة ليل للقاء أفراد المنطقة الشمالية بفرنسا، ثم يتنقلان يوم الأحد إلى ليون ويختمان مهمتهما يوم الاثنين بمرسيليا.