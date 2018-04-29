الإعلان عن الإنطلاق في إنشاء 41 منطقة صناعية جديدة

أعلنت الوزارة الأولى في بيان لها، اليوم، أن الحكومة شرعت مؤخرا في الإجراءات الـمالية الضرورية لإنجاز 41 منطقة صناعية جديدة على مساحة إجمالية تفوق 8000 هكتار عبر 34 ولاية من شمال البلاد وجنوبها.

وأضاف البيان أن 30 منطقة صناعية استفادت بمخصص مالي إجمالي بمبلغ 99 مليار دينار، من أجل الإنطلاق الفوري في إنجازها الذي سيتم استكماله في سنة 2019.

وأوضح بيان الوزارة الأولى أن 11 مشروع منطقة صناعية استفاد من مبلغ 620 مليون دينار في الـمجموع، من أجل إعداد الدراسات، كمرحلة سيليها الانطلاق في إنجازها بمخصص مالي مناسب.

وسيتم إنجاز كل هذه الـمناطق الصناعية وعددها 41 منطقة، تحت إشراف الولاة الـمعنيين إقليميا.

ويضاف إلى ذلك 7 مناطق صناعية أخرى يجري إنجازها تحت إشراف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ANIREF.

وبالتالي، فإن نحو 10.000 هكتار من العقار الصناعي ستتم تهيئتها ووضعها تحت تصرف الـمستثمرين عبر كامل التراب الوطني.

وجدير بالتوضيح أن مجموع هذه الـمناطق الصناعية سيتم إنجازها خارج الأراضي الفلاحية، طبقا لأحكام القانون وعملا بتعليمات السيد رئيس الجمهورية.