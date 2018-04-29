بالفيديو: الولايات المتحدة تنتقد الجزائر بسبب القرصنة وتقييد استيراد الأدوية

صنفت الولايات المتحدة الأمريكية، الجزائر ضمن قائمة الدول التي تخضع لمراقبة “أولوية”، وهي القائمة التي تخضع لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، بحسب تقرير صادر عن الهيئة، والذي يهدف إلى التعرف على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الذين لا يقومون بحماية أو إنفاذ حقوق الملكية الفكرية بشكل كافٍ أو فعال، أو ما يتعلق بمنع الوصول إلى الأسواق للمبتكرين. والمبدعين الأمريكيين الذين يعتمدون على حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم.