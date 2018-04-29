فيديو: كيا الجزائر ' تطرح سيارة ' ريو ' الجديدة بسعر 179 مليون سنتيم

أعلن مجمع غلوبال غروب المنتج الحصري لمركبات علامة “كيا” وكذا حافلات وشاحنات “هيونداي” بالجزائر أن مجلس الاستثمار الوطني قد منح يوم 19 مارس الماضي إعفاء من ضريبة القيمة المضافة (TVA على سيارات كيا التي يتم تجميعها في الجزائر وتسويقها من قبل كيا وهكذا ، على غرار جميع السيارات الأخرى المجمعة في الجزائر ، سيتم تسويق سيارات Kia الآن بإعفاء من ضريبة القيمة المضافة TVA و تذكر شركة كيا الجزائر بأن رسم القيمة المضافة المفروضة على المركبات التي تبيعها يتم ردها بالكامل إلى الجهة الإدارية المخولة في الدولة. و أعلن مجمع غلوبال غروب في بيان تحصلت آخر ساعة عن نسخة منه أن منذ بداية تسويق سيارات كيا المصنعة في باتنة، ان شركة كيا الجزائر أعطت وعدا للجزائريين في تعديل في أسعارها إلى أسفل بمجرد إعفائها من ضريبة القيمة المضافة. وبالتالي فقد وفت بوعدها اليوم فقد قررت كيا الجزائر ان تراجع جدول أسعارها وفقًا لذلك. و سيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 8 أبريل 2018.و بالتالي فستتوفر كيا بيكانتو ابتداءا من 139 مليون سنتيم في نسخة LX Start 1.2L (مع تكييف الهواء ، و تحكم في أزرار راديو في عجلة القيادة مع مدخل Usb وقفل عن بعد ). اما كيا ريو متوفرة ابتداء من 179 مليون سنتيم في نسختها LXStart 1.4L (مع تكييف ، ازرار الراديو في عجلة القيادة مع USB ، قفل عن بعد ونوافذ كهربائية. و أضاف البيان ان منذ إعلان الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة ، قررت شركة كيا الجزائر على تعليق تسليم السيارات لتمكين زبائنها من الاستفادة من الأسعار الجديدة و سيتم تسليم السيارات لجميع العملاء الذين قدموا طلبًا وينتظرون التسليم وفقًا للأسعار الجديدة. أما بالنسبة إلى جميع الزبائن الذين تحصلوا على سيارة من إنتاجها في الفترة ما بين جانفي ومارس 2018 ، والذين دفعوا ضريبة القيمة المضافة (المدفوعة بالكامل إلى خدمات الدولة) ، قررت شركة كيا الجزائر ين تقديم بادرة تجارية لشكرهم للثقة التي أعطوها بإهدائهم خدمات تفريغ الزيوت مجانا لمدة 18 شهرًا .