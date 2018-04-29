فيديو: الجزائر تتجه إلى الإنسحاب من إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي

تتجه الأنظار لإستشراف نتائح المباحثات بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي حول الخلاف الدائر حاليا بين الطرفين حيال تطبيق بنود" إتفاق الشراكة " الساري المفعول منذ توقيعه بفالنسيا (إسبانيا) في الفاتح من سبتمبر سنة 2005 وهو الإتفاق الذي كان من المفروض ان يتحول الى التفكيك الجمركي و إنشاء سوق حرة قبل ان يتم تأجيل ذلك الى سنة 2012 ثم الى سنة 2017 و مؤخرا الى سنة 2020 نظرا لعدم جهوزية المنتجات الجزائرية لمنافسة نظيرتها الأوروبية في السوقين المحلية و الأوروبية.