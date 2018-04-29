العثور على مخبأ لقذائف مضادة للدبابات

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود مفارز الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود، سّلم إرهابي نفسه، يوم 28 أفريل 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.

وبحسب البيان فإن الأمر يتعلق بالمسمى "ر. السالك"، الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015.

وأشار ذات البيان إلى أن الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء.

في سياق متصل، واستغلالا للمعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي قرب الشريط الحدودي ببرج باجي مختار، مخبأ يحوي (41) قذيفة مضادة للدبابات عيار 105 ملم.