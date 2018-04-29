يل غيتس : كوكب الأرض قد يواجه وباءً سيقضي على أكثر من 30 مليون شخص

قال رجل الأعمال والملياردير الأميركي بيل غيتس إن كوكب الأرض قد يواجه وباءً من شأنه أن يقضى على أكثر من 30 مليون شخص خلال ستة أشهر على غرار وباء الإنفلونزا الذي قتل 50 مليون شخص عام 1918.

وحذر ثاني أغنى رجل في العالم من مغبة عدم استعداد حكومات وجيوش الدول الكبرى كالولايات المتحدة لمواجهة مثل تلك الأمراض المحتملة.

وقال غيتس للحضور يوم الجمعة خلال جلسة بمجتمع ماساشوستس الطبي: "يجب على العالم ان يستعد لمواجهة الأوبئة بنفس قدر استعداده للحروب".

وأضاف غيتس إنه على الرغم من التقدم الطبي في تشخيص الأمراض والأوبئة، إلا أن العالم ما زال يفتقر للقدرة على الاستعداد السريع لمواجهة انتشار الأوبئة كما كان الحال عند ظهور وباء الإيبولا.