غوارديولا يجتمع مع إدارة السيتي ويطلب حسم صفقة محرز !

كشف موقع “مانشستر إيفنينغ”، أن بيب غوارديولا سيجتمع مع المدير التنفيذي لمانشستر سيتي في الأيام القليلة ويطالبه بالإسراع في حسم صفقة محرز.وكشفت ذات المصادر أن “الفيلسوف” الإسباني يفكر في ضم محرز فقط في الهجوم وهو اللاعب المثالي بالنسبة له.

كما يريد “بيب” التعاقد أيضا مع لاعب نابولي “جورجينيو” ليكون لاعب محوري في فريقه.

ومع توالي التصريحات بخصوص رحيل محرز يبدو أنه يتجه بخطوات ثابتة للإنضمام لـ “مانشستر سيتي” في الصائفة.