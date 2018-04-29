المغاربة ينتفضون ضد تصريحات ترامب ويدعون لمقاطعة السلع الأمريكية

تفادت الاتحادية الدولية لكرة القدم التعامل بنفس الشدة مع التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد الدول التي ستدعم ملف ترشح المغرب لاحتضان مونديال 2026، ولم يكن خطاب أعلى هيئة دولية لكرة القدم، بحسب بيانها، يتناسب مع حجم التحذيرات الأمريكية، وتفادت اعتبارها تدخلا في تسييرها.

قالت الفيفا في بيانها: “كقاعدة عامة لا يمكننا التعليق على تصريحات بعينها لها صلة بعملية الترشح لاستضافة البطولة”. وأضاف البيان، “يمكننا فقط الرجوع إلى قواعد الفيفا لاختيار البلد المضيف لنهائيات 2026 لاسيما مدونة القواعد الأخلاقية المدرجة فيها”.

وتتضمن قواعد الترشح لاستضافة كأس العالم تحذيرا صريحا ضد أي أنشطة تقوم بها حكومات دول ترغب في تنظيم البطولة “ربما تؤثر سلبا على نزاهة عملية تقديم ملفات الترشيح وتحاول التأثير على عملية الاختيار”.

ولم يصدر أي بيان من السلطات المغربية للتعليق على التحذيرات الأمريكية، ربما تفاديا لتعريض العلاقات الأمريكية - المغربية إلى الخطر على خلفية تحذيرات ترامب. وقال ترامب على تويتر “اشتركت الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك في ملف قوي لاستضافة كأس العالم 2026”.

“سيكون من المخجل أن تعارض الدول التي نساندها دائما عرض الولايات المتحدة. لماذا يتعين علينا مساندة هذه الدول بينما هي لا تساندنا (بما في ذلك في الأمم المتحدة)؟”.

وأبدت اللجنة المسؤولة عن الملف الثلاثي المشترك سعادتها بدعم ترامب، وقالت في بيان “من البداية تلقينا دعما قويا من حكومات كندا والمكسيك والولايات المتحدة. ونحن سعداء بهذا التأييد”.

من جانب آخر، كشف خبراء أمريكيون متخصصون في كرة القدم أن ترامب أحرق الملف الثلاثي المشترك وقدم خدمة كبيرة للمغرب للفوز بشرف التنظيم”.

ونقلت تقارير صحفية عن أساتذة جامعيين وخبراء في الولايات المتحدة، عقب تغريدة ترامب التهديدية ضد البلدان التي لن تصوت للملف الثلاثي لاستضافة المونديال، أن ترامب قدم خدمة كبيرة للملف المغربي وجعل حظوظه تقوى للظفر بشرف تنظيم مونديال 2026.

واعتبر أندري ماركوفيتش، الأستاذ الجامعي بجامعة ميتشيغان الأمريكية، المتخصص في شؤون الكرة العالمية وكاتب عدة مؤلفات حول الكرة، أنها “حفلة المغرب الآن”.

و يضيف ذات المتحدث أن تصريحات ترامب ستزيد دون شك من أعداء الملف الأمريكي وستجدها فرصك للتصويت العقابي لصالح المغرب في موسكو الشهر المقبل.

من جهته، قال الخبير جيمي فولر، المتخصص في شؤون الكرة، أن “تصريحات ترامب ستؤثر بشكل كبير على ملف أمريكا وكندا والمكسيك ولن أستغرب في حال فوز المغرب”.

ويضيف الخبير الأمريكي أن ترامب سيؤثر عاطفيا بتصريحاته على أصوات الدول الأعضاء لصالح المغرب.

واعتبر بيتر أليدجي، الخبير وأستاذ التاريخ بشيكاغو، والمهتم بشؤون الكرة الإفريقية، أن “المغرب في حال استغلاله تصريحات ترامب سيفوز بشرف التنظيم”، داعيا إلى “الذكاء في استغلال هذه التصريحات المستفزة”.

ويضيف المتحدث أن المغرب عليه أن يكون ذكيا في استغلال كل صغيرة وكبيرة للفوز بالتنظيم، لأن تصريحات ترامب ستؤثر لا محالة على المصوتين في موسكو، والذي لا يفصلنا عنه سوى شهر واحد.

وبخلاف السلطات الرسمية، فقد انتفض المغاربة ضد تصريحات ترامب، مثلما هو الحال بالنسبة لوسائل الإعلام ونجوم الرياضة المغربية، حيث رفضوا كلهم التهديدات الأمريكية، وأكدوا أن تصريحات ترامب ستصب في صالح المغرب، وتوالت ردود فعل العديد من المغاربة على وسائل التواصل الاجتماعي، واختار الكثير منهم الرد على تغريدة ترامب باللغة الإنجليزية على موقع تويتر، وأجمعت الردود على أن تغريدة الرئيس الأمريكي “دليل على قوة الملف المغربي وقدرته على التنافس”، ودعا البعض منهم إلى مقاطعة السلع الأمريكية، علما أن المغرب هو المنافس الوحيد للعرض الثلاثي المشترك، وسيعلن الفائز خلال الجمعية العمومية للفيفا المقررة في موسكو يوم 13 جوان القادم.