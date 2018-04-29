محمد عيسى : أسعى لمنع خطاب الكراهية والتصنيف والتمييز والتألِّي على الله

أنا أحارب التعصُّب وسوء الأدب والكذب وأسعى لمنع خطاب الكراهية والتصنيف والتمييز والتألِّي على الله.

ردّ وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى، على منتقديه الذين اتهموه بمحاربة "أهل السنة" ودعم ومناصرة من سمّوهم بأصحاب "المذهب الجديد المذهب العلماني او القبوري".

وكتب أحد متابعي صفحة الوزير على موقع "فيسبوك" تعليقا قال فيه : "أحسنت ايها الوزير على نصر المذهب الجديد المذهب العلماني او القبوري ان صح التعبير فوالله انك ستسال يوم القيامة ويكون خصمك اهل السنة الذين تحاربهم قال الله تعالى ( يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ )".

وجاء رد الوزير محمد عيسى كالتالي: "أفّاك هو من يقول إني أحارب أهل السنة،،، أنا أحارب التعصُّب وسوء الأدب والكذب وأسعى لمنع خطاب الكراهية والتصنيف والتمييز والتألِّي على الله.".

ومؤخرا، أعلن الوزير محمد عيسى الحرب على أصحاب التيار المدخلي في الجزائر، خصوصا رموز وأقطاب هذا التيار، وهذا بعد فتاوي أصدرها بعض الشيوخ مثل الشيخ فركوس الذي أخرج العديد من التيارات الإسلامية من نطاق أهل السنة و الجماعة.