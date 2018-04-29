الكشف رسميا عن أسعار شقق الـ"LPP" الخاصة بالمقيمين بالخارج

كشف اليوم وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، من مدينة ليل الفرنسية عن أسعار سكنات الترقوي العمومي الموجه للجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر.

وحسب ماكشف عنه الوزير طمار فإن شقق من 3 غرف F3 و بمساحة 80 متر مربع يبلغ سعرها 58 ألف و 750 أورو (58.750 Euros).

بينما يبلغ سعر شقة من 4 غرف F4 بمساحة 100 متر مربع 73 ألف و 400 أورو (73.400 Euros).

في حين يبلغ سعر شقة من 5 غرف F5 بمساحة 120 متر مربع 88 ألف أورو (88.000 Euros).

وأكد الوزير طمار أن تسديد مبالغ الشقق يكون بالعملة الصعبة بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، مضيفا بأنه تم تسجيل 16 ألف مسجل من قبل الجالية المقيمة بالخارج في برنامج السكن الترقوي العمومي من بينهم 13 ألف و963 جزائريا مقيما بفرنسا.

هذا ويتواجد وزير السكن، عبد الوحيد طمار، رفقة وزير العمل، مراد زمالي، بفرنسا منذ الجمعة في زيارة عمل من أجل إطلاع الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج على آخر الإجراءات والمزايا التي أقرتها الحكومة في مجال السكن وإنشاء المؤسسات الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر.