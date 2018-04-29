سلطت مجلة أمريكية الضوء على غواصة روسية جديدة قادرة على تشكيل تسونامي عند الشواطئ لإغراق سفن العدو.وجاء في تقرير لمجلة “بوبيلار ميكانيك”، أن الأسطول الروسي يضم 72 غواصة من بينها الغواصة المرعبة “ب-90” التي أطلق عليها اسم “ساروف”.

والمزودة برؤوس نووية حرارية عملاقة بشدة 100 ميغا طن لكل منها.

والقادرة على تشكيل تسونامي عند شواطئ العدو لإغراق أسطولهم البحري.

ويعتبر الأسطول الروسي من بين أقوى الأساطيل في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.