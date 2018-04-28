الأسود في إفريقيا مهددة بالانقراض!

تواجدت الأسود في جميع أنحاء إفريقيا في السابق، غير أن وجودها في الوقت الحالي يقتصر على غابات وسهول بعض الدول فقط. فما سبب تعرض ملك الغابة القوي لخطر الانقراض، بعد تراجع حاد في أعداد الأسود في السنوات الأخيرة.

تحتل الأسود القمة في السلسلة الغذائية وتمتلك السلطة في المحيط الذي تعيش فيه. وقد تكون الأسود الإفريقية من أكثر الحيوانات اجتماعية، حيث تعيش مع بعضها في مجموعات/ زمر. كما يصعب على كثيرين تصديق أن هذا الحيوان، الذي يرمز إلى القوة والعظمة، مهدد بالانقراض.

وعاشت الأسود في البراري في جميع أنحاء القارة الإفريقية من الجزائر إلى ليسوتو، أما الآن فتتواجد في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأكثرها في تنزانيا، وفقا للصندوق العالمي للطبيعة. غير أنها عرضة للخطر أيضاً، حيث اختفت من 12 دولة جنوب الصحراء الكبرى في العقود القليلة الماضية، وانخفضت اعدادها بنسبة 43 في المائة عبر السنوات الـ21 الماضية، وفقاً لأرقام عام 2016. لذا تعتبر الآن مهددة بالانقراض. تلعب هذه الحيوانات دوراً مهماً في الطبيعة، ويُعد اختفاؤها خسارة للمراعي والغابات التي تجوبها. تساعد الأسود على الحفاظ على التوازن بين الحيوانات الأخرى.

ووفقاً للصندوق العالمي للطبيعة يبلغ عدد سكان إفريقيا 1.2 مليار نسمة وفي ازدياد دائم. الأمر الذي يضغط على الحيوانات التي تعيش فيها، حيث أصبحت تعيش على 8 في المائة فقط من الأراضي التي كانت تشغلها في السابق. وأصبحت بعض المجموعات معزولة بسبب شبكة الطرق المتزايدة، وتوسيع المزارع والمدن، مما يؤثر على قدرتها على التكاثر ويحد من وصولها إلى الفريسة.

كذلك مع انتقال الناس إلى مناطق جديدة، فمن المرجح أن يكونوا على اتصال بهذه الفصيلة من القطط الكبيرة. وبطبيعة الحال، فإن معظمهم يخافون من الحيوانات المفترسة، فيكافح المزارعون لمقاومة الأسود التي تهاجم مواشيهم، كما من الممكن أن تنقل الماشية الأمراض المميتة إلى الأسود. وتحاول جماعات الحفاظ على البيئة إقناع أولئك الذين يعيشون بالقرب من تجمعات الأسود للمساعدة في حمايتها.