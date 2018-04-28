ربراب يعلن عن إستثمار 2.5 مليار دولار لتصنيع منتجات " براندت" في تونس

أعلن رئيس مجمع”سيفيتال” يسعد ربراب عن استعداد شركته لاستثمار 2.5 مليار دولار في تونس في مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية و الإلكترونية،كما أبدى رغبته الملحة في إقتحام مجال المواد الغذائية الأولية بعد التسهيلات التي قررت سلطات هذا البلد منحها للمجمع من خلال وزير التجارة التونسي.

وقال ربراب في حديث مقتضب لوسائل اعلام تونسية ” إنه اختار تونس لأن هذا البلد “جار و قريب جغرافيًا من الجزائر و قريب من قلبه و يتوفر على فرص كبيرة للإستثمار”،و تعهد ربراب بالرفع من قيمة إستثماراته في تونس لتبلغ 5 مليارات دولار في آفاق 2030 و هو ما من شأنه أن يوفر حوالي 20 ألف منصب شغل للتونسيين.

و وجه ربراب تحياته و تقديراته إلى الرئيس التونسي السابق محمد منصف المرزوقي و قال عنه أنه “رجل وطني و مخلص لبلاده و كان يعمل بنزاهة و إخلاص و أنه هو من أقنعه في الإستثمار في تونس منذ سنوات”.

و أوضح رئيس" سيفيتال " أن “المفاوضات بدأت مع تونس سنة 2012 لما تلقيت دعوة من الرئيس التونسي السابق محمد منصف المرزوقي خلال لقاءي به على هامش زيارته الرسمية إلى الجزائر آنذاك ولما زرت هذا البلد-يقصد تونس- شعرت بأنه يريد أن يطوّر اقتصاده، حيث استقبلني عدد من الوزراء و أقنعوني بالإستثمار في تونس و توفير المناخ الملائم لذلك و هو ما حدث لاحقًا”.

هذا و تستثمر مجموعة “سفيتال” في شراكة صناعية أولى في تونس. وفقًا لوسائل الإعلام التونسية ، حيث استغل رجل الأعمالد ربراب مشاركته في المنتدى الاقتصادي الأفريقي في تونس العاصمة للتفاوض على إنشاء وحدة لإنتاج الأجهزة في تونس. ومن ثمة ستكون نقطة “توقيع اتفاقية شراكة مع إحدى المجموعات التونسية الأولى لتصنيع وتوزيع الأجهزة المنزلية تحت مظلة علامتها التجارية” براندت “التي تضم أيضًا دي ديتريش وفيديت وسوتر”.

تجدر الإشارة الى ان العلامة الفرنسية " براندت" المملوكة لـ"سيفيتال" افتتحت فرعًا لها في تونس سنة 2016 ، تحت إسم “براندت تونس” لتوزيع وخدمة ما بعد البيع و يعدّ الفرع السابع للشركة في العالم.