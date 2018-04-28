حاجز ثابت للدرك الوطني على مستوى ولاية البليدة كان وراء كشف فضيحة جمركية..

علم "البلاد.نت" من مصادر مطلعة أنّ ميناء الجزائر العاصمة، كان الخميس الماضي 26 أفريل 2018، مسرحا لفضيحة بطلها 03 عناصر من الجمارك.

وبحسب التفاصيل التي وصلت "البلاد.نت" فإنّه وبتاريخ الخميس 26 أفريل 2018، استقبل ميناء الجزائر العاصمة باخرة قادمة من مارسيليا، وقد كان على متن هذه الباخرة سيارة سياحية محملة بالشكولاطة من الأنواع الممنوع استيرادها، وكذا شاحنة صغيرة "fourgon" كانت محملة بالأدوية ودراجة نارية رباعية الدفع "QUAD".

وقد تمكن صاحب السيارة و الشاحنة الصغيرة من إخراجهما من ميناء الجزائر دون المرور على الفحص المطلوب من طرف الجمارك، حيث يُمنع ادخال مثل هذه المنتجات، وكان سيتم حجزها مع دفع غرامة مليار و 300 مليون سنتيم بالنسبة للسيارة، ومليار و 600 مليون سنتيم بالنسبة للشاحنة الصغيرة. غير أن صاحب هاتين المركبتين تمكن من خلال مساعدة تلقاها من طرف 03 عناصر من الجمارك من إخراجهما من الميناء بكل سهولة.

وبحسب ذات المصادر فإنّ حاجز ثابت للدرك الوطني على مستوى ولاية البليدة، كان وراء توقيف السيارة و الشاحنة الصغيرة، حيث تم مباشرة حجزها وتوقيف أصحابها.

كما جرى توقيف 03 عناصر من الجمارك بميناء الجزائر العاصمة، ويتعلق الأمر برئيس فرقة ومفتش فحص وعون فحص. حيث من المرتقب أن يتم الاستماع إليهم من طرف وكيل الجمهورية هذا الاثنين 30 افريل.