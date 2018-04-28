اعترف المنسق العام لمخيمات أمبرة للاجئين الماليين، بمقاطعة باسيكنو، على الحدود الموريتانية المالية، محمد أغ ملهى محمد الهادي، أن الجزائر “أدت ولا تزال تؤدي أكثر من واجبها” تجاه الشعب المالي من أجل مساعدته في تجاوز الفترة الصعبة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

وقال المتحدث في تصريح صحفي لدى وصول القافلة التضامنية التي نظمتها وحدة الاتصال والتنسيق لدول الساحل الإفريقي لفائدة اللاجئين الماليين بمخيمات أمبرة، أن “الدولة الجزائرية بقيادة الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، أدت ولا تزال تؤدي أكثر من واجبها للوقوف إلى جانب الشعب المالي ومساعدته على تجاوز الفترة الصعبة التي تعيشها مالي منذ سنوات”.

وبعد أن ذكّر المتحدث ذاته، بدعم الشعب المالي للثورة التحريرية، التي أنهت سنوات الاستعمار الفرنسي للجزائر، أوضح أن الجزائر “كانت سباقة إلى الهبة التضامنية مع الشعب المالي منذ اندلاع الأزمة سنة 2011”، إضافة -كما قال- “إلى الدعم المادي والمعنوي الذي لاقته مالي من قبل الجزائر على جميع الأصعدة في سبيل تحقيق أمن واستقرار مالي، وتجاوز الظروف الصعبة وتحقيق تنميته وازدهاره”.

وأضاف في هذا السياق، أنه “لاحظ شخصيا في عدة مناسبات العمل الإنساني الجبار الذي يقوم به الهلال الأحمر الجزائري لفائدة الشعب المالي، سواء داخل الجزائر أو في المخيمات”، وهي -كما قال - “واحدة من صورة التعاطف الكبير للجزائر شعبا ودولة مع مالي”. وذكر أن تضامن الجزائر ووقوفها إلى جانب مالي هو “ليس وليد اليوم بل عرف منذ سنوات السبعينات ثم التسعينات”، مؤكدا أن “الجزائر أخذت على عاتقها منذ السنوات الأولى لاستقلالها زمام مساعدة ودعم الدول الإفريقية التي تعيش أوضاع صعبة”.

ولفت إلى أن “تضامن الجزائر مع مالي والشعوب الإفريقية التي تعيش ظروفا صعبة يتم دائما في صمت”، لأنه -كما قال - الجزائر “بلد مسلم ولا تنتظر عن أعمالها الإنسانية تجاه جيرانها وأبناء القارة الإفريقية جزاء أو شكورا من أحد”. وعبر محمد أغ ملهى محمد الهادي، بهذه المناسبة، عن تشكرات اللاجئين الماليين للسلطات الجزائرية والموريتانية نظير المجهودات التي بذلتها لإنجاح المبادرة التضامنية التي قامت بها لصالح اللاجئين الماليين عن طريق خلية العمل الإنساني التابعة لوحدة الاتصال والتنسيق لدول الساحل الإفريقي.