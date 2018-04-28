نشرية خاصة للأحوال الجوية تحذر: أمطار رعدية بـ 7 ولايات

تشهد الولايات الغربية للوطن على غرار باقي الولايات الشمالية أمطارا رعدية غزيرة بداية من ليلة، أمس، ستتساقط على 7 ولايات حسب ما كشفته نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وحسب ذات المصدر فإن كمية الأمطار المتساقطة محليا ستكون معتبرة ستفوق 40 ملم، خاصة بالولايات الغربية للوطن، وعن الولايات التي سيمسها الاضطراب الجوي هي 7 ولايات على غرار تلمسان وكذا سيدي بلعباس، عين تيموشنت، وهران، معسكر، مستغانم، غليزان وتكون معتبرة بباقي المناطق مع تسجيل انخفاض محسوس في درجات الحرارة، حيث ستعود إلى المعدل الصيفي لفصل الربيع بعد أن فاقت 30 درجة مئوية بالمدن الشمالية الساحلية وبلغت أكثر من 38 درجة بالولايات الجنوبية.

ويعتبر هذا الاضطراب الذي يميز المناطق الغربية اضطرابا نشيطا مقارنة بكميات الأمطار، وحسب خريطة وضعتها مصلحة الأرصاد فإنها تنبيه من المستوى الثاني بتساقط الأمطار بسبب تمركز منخفض جو فوق حوض المتوسط مما أدى إلى تغير حركة الرياح وصعود هواء بارد.

وحذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية من الأمطار الغزيرة التي قد تؤدي إلى تشكل سيول جارفة، وأضافت أن بداية التساقط سيكون من منتصف ليلة السبت.

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