ماذا تفعل بن غبريت في كينيا..؟

شاركت وزيرة التربية نورية بن غبريت ، اليوم السبت ، في احتفال جنوب إفريقيا بعيدها الوطني ، على هامش حضورها الندوة الإفريقية رفيعة المستوى للتربية في العاصمة الكينية نيروبي.

والتقت بن غبريت بمقر سفارة جنوب إفريقيا في كينيا مع سعادة سفيرة البلاد كوليكا أنيتا مكولوانا إلى جانب ونائب وزير التربية لجنوب إفريقيا ، بمناسبة الإحتفال باليوم الوطني للبلاد .

وتشارك الوزيرة بن غبريت ، حسب بيان لوزارة التربية الوطنية، في الندوة الإفريقية رفيعة المستوى للتربية ، التي تحتضنها كينيا بالتعاون مع منظمة اليونسكو، بحضور وزراء التربية للدول الإفريقية ومنظمة الاتحاد الإفريقي ، بالإضافة إلى هيئات دولية أخرى .