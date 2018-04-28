لهذا السبب تم إلغاء رخص الأئمة

ألغت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الرخص التي منحتها للأئمة من أجل إلقاء الخطب والإمامة في شهر رمضان بعدما اكتشفوا أن بعضعم تلقى أوامر من الخارج.

وكشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن هيئته ألغت الرخص التي منحتها للأئمة بعدما اكتشفوا أنهم يتلقون تعليمات من الخارج.

وقال محمد عيسى اليوم السبت من بجاية، أن تسليم الرخص من الآن فصاعدا ستكون وفق معايير أكثر حزما.

وأضاف: “كنا نحسبهم أنصارا للتدين الوسطي الإعتدال وحب السنة النبوية الشريفة اكتشفنا أنهم تلقوا أوامر من الخارج”.

وأوضح ذات المتحدث أنه يرفض أن تستغل المساجد الجزائرية كما كانت تستغل من قبل حتى لا تفاجئنا بحركات وطباع جديدة وتوجهات آخرى تمس بالجزائر.

وقدم وزير الشؤون الدينية أوامر إلى كل المديريات على المستوى الوطني لإعادة دراسة ملفات الأئمة، قبل منحهم الرخص لإمامة الناس بالأخص في رمضان.