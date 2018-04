الاتحاد الدولي لكرة القدم يرد على ترامب

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاه الدول التي قد تعارض استضافة دول أمريكا لكأس العالم 2026.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" في بيان له: "كقاعدة عامة لا يمكننا التعليق على تصريحات بعينها لها صلة بعملية الترشح لاستضافة البطولة. يمكننا فقط الرجوع إلى قواعد الفيفا لاختيار البلد المضيف لنهائيات 2026 لا سيما مدونة القواعد الأخلاقية المدرجة فيها"، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

وتتضمن قواعد الترشح لاستضافة كأس العالم تحذيرا صريحا ضد أي أنشطة تقوم بها حكومات دول ترغب في تنظيم البطولة "ربما تؤثر سلبا على نزاهة عملية تقديم ملفات الترشيح وتحاول التأثير على عملية الاختيار".

وكان ترامب قد عبر عن دعمه للعرض الأمريكي الكندي المكسيكي المشترك لاستضافة كأس العالم 2026 وأتبع التأييد بتهديد مستتر لدول ربما تعارض العرض مما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للإشارة إلى قواعده التي تحذر من أي تأثير سياسي على عملية الاختيار.

ويذكر أن المغرب هو البلد الوحيد المنافس للملف الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.

في حين رفض مسؤولو ملف المغرب التعليق على تغريدة ترامب.

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?