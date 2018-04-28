هذا ما حدث للطبيب الذي كشف عن مخبئ بن لادن

قامت السلطات الباكستانية ،أمس الجمعة بنقل الطبيب شكيل أفريدي الذي ساعد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في رصد مكان اختباء زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل مقتله، من سجن شمال غرب البلاد إلى مكان أكثر أمانًا.

و كان الطبيب منذ سبع سنوات متواصلة قابعا في السجن بعدما ساعد برنامجه المزيف للتلقيح "سي. آي. إيه" بتعقب بن لادن والقضاء عليه.

من جانبه أكد جميل، شقيق الطبيب أن مسؤولين حكوميين أبلغوه أن أخيه نُقل إلى مكان آمن.

وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الباكستاني حُكم على أفريدي بالسجن 33 عامًا في ماي 2012 بعد إدانته بمساعدة جماعة إسلامية مسلحة، وهي تهمة نفاها أفريدي.