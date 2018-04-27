فندق الشريعة ...خدمات سياحية "حلال" للسواح المسلمين في اليابان

أنشأت شركة يابانية فندقا مخصصا لاستضافة المسلمين في مدينة فوجيكاواغوتشي وأطلقت عليه اسم "فندق الشريعة" لتقديم خدماتها السياحية "الحلال" لزوارها القادمين من ماليزيا وإندونيسيا.

وحسب ما نقل موقع "nippon" الياباني ، فإن ”فندق الشريعة فوجي سان“ الموجود في منطقة فوناتسو في بلدة فوجيكاواغوتشيكو في محافظة ياماناشي كان عبارة عن منزل شخصي مكون من طابقين قبل أن يتحوّل إلى فندق يطلّ على جبل فوجي الشهير .

ويقول المدير العام للشركة السياحية اليابانية التي تدير مجموعة من الفنادق ، ياماشيتا يوجي (36 عاما) إن "السياح الأجانب في محيط بحيرة كاواغوتشي كانوا من الصينيين بشكل رئيسي، ولكن في السنوات الأخيرة يزداد عدد السياح الإندونيسيين والماليزيين، ونتيجة لذلك، ظهرت بعض العقبات عند خدمة النزلاء المسلمين كالطعام والصلاة، لذلك أردنا أن نزيل تلك العقبات حتى يأتي إلينا الكثير من السياح المسلمين، وافتتحنا فندق الشريعة كفندق تجريبي“، وبعد استشارة المسلمين المقيمين في اليابان وبعض الجمعيات المعنية بشؤون المسلمين ، تم افتتاح فندق "الشريعة" في 21 جويلية من عام 2017.

ويقول مدير الفندق إن المسلمين من دول جنوب شرق آسيا كماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وغيرها أصبحوا يزورون بحيرة كاواغوتشي خصيصا بعد افتتاح الفندق الجديد .