طوارئ وتدخلات بالجملة لإنقاذ العالقين والمحاصرين

سجلت مصالح الحماية المدنية خسائر بشرية ومادية بـ6 ولايات من الوطن، إثر التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، حيث قامت بعدة عمليات لإنقاذ أشخاص كانوا محاصرين بمياه الأمطار وكذا فيضان الأودية، بالإضافة إلى انتشال ضحايا من الأودية وعدة عمليات امتصاص المياه داخل المنازل والسكنات والمنشآت، في مقابل ذلك سارعت وزارة الداخلية إلى إحصاء الخسائر لتعويض المتضررين.

وتشير الحصيلة المعلنة من طرف الحماية المدنية في بيان لها، عن انتشال ضحيتين تبلغان من العمر 60 سنة و9 سنوات ببلدية عين بوخيف بولاية تيارت، كانوا على متن سيارة جرفتهم مياه واد بالمكان المسمى قرية مريجة، في حين لا تزال عملية البحث عن ضحية ثالثة تبلغ من العمر 3 سنوات.

وفي بلدية سوقر تم إنقاذ شخص كان على متن سيارة محاصرة بمياه واد بالمكان المسمى توسنينا، بلدية تيارت، كما تم إنقاذ شخص كان على متن سيارة محاصر بمياه الأمطار داخل نفق بحي عين القسمة، في حين قامت مصالح الحماية المدنية في بلدية فرندة بإخراج سيارة كانت محاصرة بالمياه بوسط المدينة.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية بعدة عمليات امتصاص بوسط المدينة، إلى جانب عدة عمليات امتصاص المياه داخل المساكن والبنايات في كل من بلديات تيارت، سيدي عبد الرحمان، سوقر، فرند ، مشرع الصفا، سبعين، المهدية، الحمادية.

إجلاء 200 تلميذ من مدرسة بتيسمسيلت

أما ببلدية سيدي سليمان بولاية تيسمسيلت فقد تم إنقاذ شخصين كانا على متن سيارة على مستوى الطريق الولائي رقم 05 محاصرين بمياه الأمطار، في حين تم إجلاء 200 تلميذ في الطور الثانوي إلى ثانوية أخرى على إثر تسرب المياه ببلدية لرجم، بالإضافة إلى إخراج سيارة كانت محاصرة بمياه الأمطار ببلدية تيسمسيلت.

وحسب البيان، تدخلت الحماية المدنية ببلدية سبع لإنقاذ 13 شخصا كانوا محاصرين بمياه الأمطار إثر فيضان بالمكان المسمى قرية رزاين بلدية تلاغ بسيدي بلعباس، وإنقاذ وإيواء 4 بدو رحل إثر فيضانات بالمكان المسمى تغاليمات. أما ببلدية الغور فقد تم إنقاذ شخص كان محصورا إثر فيضان واد خرزوطة .

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنه بالنظر لسوء الأحوال الجوية وكمية الأمطار المتساقطة عبر إقليم ولاية عين الدفلى، أجريت عدة عمليات امتصاص للمياه في كل من بلديات عين الدفلى، العطاف، الروينة، بوراشد. نفس الشيء بالنسبة لولاية غليزان، التي تمت بها عدة عمليات امتصاص المياه في بلديات منداس، الحمادنة، زمورة .

الداخلية تتعهد بتعويض الضحايا

وعلى إثر التقلبات الجوية التي شهدتها عدة ولايات غرب الوطن، سارعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لإيفاد المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، الخميس، إلى ولايتي تيارت والبيض غرب البلاد للوقوف على حجم الأضرار والخسائر التي خلفتها الاضطرابات الجوية الأخيرة.

وذكرت الوزارة في بيان لها تسلمت “الشروق” نسخة منه، إنه بأمر من وزير الداخلية نور الدين بدوي، تنقل المندوب الوطني للمخاطر الكبرى إلى الولايتين للوقوف على حجم الأضرار وتقييم الخسائر، وكذا معاينة مدى التكفل بالمتضررين، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطات المحلية قصد إصلاح الأضرار التي مست المنشآت القاعدية في أقرب الآجال.

فيما داهمت السيول عدة منازل

إنقاذ أكثر من 14 شخصا من فيضانات الأودية بالمسيلة

سجلت مصالح الحماية المدنية بالمسيلة خلال 24 ساعة الماضية، عشرات التدخلات، سمحت بإنقاذ 13 شخصا حاصرتهم مياه الأودية أبرزها إنقاذ 5 أشخاص كانوا على متن سيارة حاصرتهم مياه وادي القشيوي ببلدية سيدي عامر و7 أشخاص حاصرتهم المياه داخل ثلاث سيارات، فيما تمكنت المصالح ذاتها من إنقاذ شخصين كانا فوق آلة حفر بالطريق الولائي رقم 6.

وفي سياق العمليات المشار إليها، داهمت مياه السيول عدة بيوت خاصة بالمناطق الجنوبية للولاية أدت إلى سقوط سقف منزل ببلدية سيدي امحمد وهناك أيضا قدمت يد المساعدة لشخصين حاصرتهما مياه واد حشاد.

وفي بلدية عين الريش جرفت مياه وادي جوخة سيارة وشاحنة كما تدخلت صباح أمس الحماية المدنية على مستوى الطريق الوطني رقم 40 بين سيدي هجرس وعين الحجل بالمكان المسمى السوق الأسبوعي كون الطريق قطع بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار، ما أدى إلى انجراف التربة من على حافتي جسر صغير، الحصيلة المذكورة خلت من أي خسائر بشرية.

يذكر أن بعض الأودية التي فاضت تنبع من سلسلة الأطلس التلي وتحديدا من الجبال المحيطة بولاية البويرة وغيرها من المناطق، حيث سيولها التي لم يسبق لها مثيل يقول من اتصلوا بالشروق فاجأت السكان خاصة مستعملي الطرقات الوطنية والولائية، الأمر الذي أدى إلى تذبذب حركة المرور عبر بعض المحاور والنقاط وإلى تدخل كافة المصالح المعنية وفي مقدمتها مصالح الدرك والحماية المدنية.

ويشار إلى أن عددا من البلديات الجنوبية تضررت بسبب فيضان الأودية. هذه الوضعية تركت العشرات يجددون مطالبهم القديمة الجديدة المتعلقة بمشاريع حماية المدن من خطر الفيضانات.

أنهوا الخدمة الوطنية وكانوا في طريقهم إلى أهاليهم

سطيف تودع 3 شبان لقوا حتفهم في فيضانات البيض

شيع المئات من أهالي وسكان بلديات أولاد سيدي احمد وعين عباسة وحمام قرقور بسطيف، جثامين 3 شبان، أنهوا الخدمة الوطنية، وكانوا في طريقهم للعودة إلى أهاليهم، لكنهم، لقوا حتفهم بعد أن جرفت سيول فيضانات وادي “الصفي” ببلدية بوعلام التابعة لولاية البيض، السيارة التي كانوا على متنها، إثر الأمطار الغزيرة المفاجئة التي شهدتها المنطقة.

ويتعلق الأمر بكل من زيان منير البالغ من العمر 26 سنة، القاطن بمنطقة لقرارسة ببلدية أولاد سي أحمد، وسالم بلال البالغ من العمر 26 سنة القاطن بمنطقة بوفروج ببلدية حمام قرقور، وسامي بلحجر البالغ من العمر26 سنة، والقاطن ببلدية عين عباسة، وقد تم نقل الجثامين من البيض إلى سطيف، على متن طائرة خاصة، حطت بمطار 8 ماي بسطيف، أين كان أهالي الضحايا والسلطات الأمنية في استقبالهم في جو حزين.