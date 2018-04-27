بالفيديو.. شاهد يريدون أن يأخدو أرضه لبناء مصنع بيجو

أكد عمّي لزهاري من منطقة الكرمة في وهران للنهار بعد تداول على صفحات التواصل الاجتماعي، فيديو له يشكو فيه محاولة أطراف تحويل أرضه إلى عقار صناعي،

أنه سيتكبد خسائر فادحة بعد سنوات من النشاط رفقة عائلته في مجال الفلاحة التي ورثها أبا عن جد،

على اعتبار أن أرضه المقدرة مساحتها بأكثر من 120 هكتارا خصبة ومنتجة،

ويجب استغلال هذه المساحات الشاسعة حسبه في الرقي بالاقتصاد الوطني بعد انهيار أسعار البترول،

وتعويل الحكومة على قطاع الفلاحة القادر على تحقيق الأمن الغذائي الذي هو أكبر منفعة للبلاد،

مشيرا إلى أن التنازل عن هذه الأراضي لاستغلالها في الاستثمار العقاري يجب أن يخضع لدراسات تحدد قابليتها بالأخذ بعين الاعتبار نسبة الخصوبة،

التي تتمتع بها فأرضه المتربعة على مساحة أكثر من 120 هكتارا هي من بين المساحات الفلاحية الخصبة بدليل اعتلائه المرتبة الثانية في إنتاج الحبوب على مستوى ولاية وهران.

عمي لزهاري وفي تصريح للنهار، أكد أنه سبق وتنازل رفقة بعض الفلاحين الناشطين بالمنطقة عن قطع أرضية لصالح برامج تدخل في إطار المنفعة العامة،

لكنه لن يتخلى عن أرض خصبة مائة بالمائة أكد وفرة إنتاجها للحبوب بعد سنوات من الجهد والعمل رفقة أبنائه لاستصلاحها وزرعها،

مشيرا إلى وجود الكثير من الأراضي البور القريبة من المكان لاستغلالها وتحويلها إلى عقارات صناعية،

مطالبا السلطات العليا بالبلاد التدخل لمنع قرار سلبه أرضه الخصبة والمنتجة لحساب الاستثمار العقاري،

خصوصا وأن الحكومة دعت إلى الاهتمام بقطاع الفلاحة واستغلال المساحات الفلاحية الشاسعة القادرة على الإنتاج في تنويع الاقتصاد الوطني.