اتفق وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، مع نظيره التونسي محمد زين العابدين، على تكثيف النشطات الثقافية المتبادلة بين الجزائر وتونس، والشروع في سياسة مشتركة لنشر الكتاب والآداب بصفة خاصة، إضافة إلى تنظيم مزيد من التظاهرات الفنية المشتركة تشمل مجالات فنية وأدبية عديدة.

وكشف ميهوبي اليوم خلال ندوة صحفية عقدها رفقة الوزير التونسي بفندق الجزائر بالجزائر العاصمة، للإعلان الرسمي عن افتتاح الأيام الثقافية التونسية في الجزائر، أنه اتفق مع الوزير التونسي محمد زين العابدين، على إحياء فعالية فنية وثقافية كبرى بين الأوركسترا السيمفونية لأوبرا الجزائر بوعلام بسايح، والأوركسترا التونسية، لتقديم عمل مشترك بمناسبة تاريخية سيتم الاتفاق عليها لاحقا. ويتضمن برنامج الأيام الثقافية التونسية في الجزائر، والتي تنطلق فعليا يوم السبت، إلقاء محاضرة حول "عمق الروابط التاريخية التونسية الجزائرية"، يلقيها الدكتور محمد الحداد بالمكتبة الوطنية الجزائرية بالحامة يوم السبت على الساعة العاشرة صباحا. وفي المساء يشهد المسرح الوطني الجزائري محيي الدين بشطارزي بالجزائر العاصمة عرض مسرحية "وشياطين أخرى" للمخرج المسرحي وليد الدغسني. كما تشمل الأيام تقديم عدة عروض سينمائية، حيث تشهد قاعة السينماتيك بالجزائر العاصمة عدة عروض سينمائية روائية ووثائقية، منها عرض فيلم "شبابك الجنة" للمخرج فايز نعناع، وفيلم الخميس العشية" للمخرج محمد دمق، وفيلم "لون البركة" لسليم قريبع. أما يوم الإثنين فسيعرض روائي بعنوان "الزيارة"، وشريط وثائقي بعنوان "الصحراء الحية".